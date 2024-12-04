5 бригад в мясорубку имени Зеленского. ВСУ в Курской области потеряли 38 тысяч солдат

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За время боёв в Курской области Вооружённые силы Украины потеряли около 38 тысяч боевиков, а также 229 танков.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Если учесть, что бои на Курском приграничье ведутся с августа, то можно посчитать, что он ежемесячная потеря пехотинцев у ВСУ — около 10 тысяч военнослужащих. А если мерить в абсолютных величинах (раненые, пропавшие без вести и убитые), то Курская авантюра обошлась Зеленскому приблизительно в 5 бригад.

Учитывая эту информацию, можно сделать вывод, что за 4 месяца боевых действий здесь Украина потеряла приблизительно в два раза больше солдат, чем в операции в Крынках.