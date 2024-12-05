Киев соглашается на прекращение конфликта при возвращении Артёмовска и Мариуполя.
Об этом британскому издание The Telegraph сказал в интервью глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Достижением "сил демократии" будет завершение войны на на линии, с которой началась СВО в феврале 2022 года. По его словам, это поможет Западу сохранить веру в международные организации.
"Важно, как закончится эта война. Если люди будут думать, что эту войну невозможно закончить, то у Путина будет возможность заморозить самые большие изменения границ за последние 80 лет. Это будет аргументом для обычных людей, чтобы они продолжали верить в международное право и международные организации, а не просто в слова", — заявил Ермак.
Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.