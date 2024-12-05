Верните Мариуполь. Украина соглашается на прекращение военных действий при возвращении городов

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев соглашается на прекращение конфликта при возвращении Артёмовска и Мариуполя.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Андрей Ермак

Об этом британскому издание The Telegraph сказал в интервью глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Достижением "сил демократии" будет завершение войны на на линии, с которой началась СВО в феврале 2022 года. По его словам, это поможет Западу сохранить веру в международные организации.