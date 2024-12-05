Команда нового президента США Дональда Трампа на встрече с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком не проявила интереса к их идее вступления в НАТО.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
По данным американского издания, трамписты поддержали нынешние поставки оружия, говоря, что это поможет Трампу вести переговоры в дальнейшем. Но сама тема вступления Украины в военный блок не заинтересовала их.
WSJ уже писал, что Киев вскоре "планирует заявить о своей готовности к миру". Цель поездки ОПУ в США — представить украинскую сторону как "конструктивного партнёра в деле достижения мира, а не препятствие для него", пишет газета.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.