Команда Трампа на встрече с Ермаком не проявила интереса к идее вступления Украины в НАТО

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Команда нового президента США Дональда Трампа на встрече с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком не проявила интереса к их идее вступления в НАТО.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным американского издания, трамписты поддержали нынешние поставки оружия, говоря, что это поможет Трампу вести переговоры в дальнейшем. Но сама тема вступления Украины в военный блок не заинтересовала их.

WSJ уже писал, что Киев вскоре "планирует заявить о своей готовности к миру". Цель поездки ОПУ в США — представить украинскую сторону как "конструктивного партнёра в деле достижения мира, а не препятствие для него", пишет газета.