Политолог прокомментировал угрозы Запада ввести войска на Украину

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко высказал свои оценки относительно западных заявлений о намерениях сформировать европейскую коалицию и отправить войска на Украину. По мнению Ищенко, основная проблема Запада заключается в том, что подобные войска фактически отсутствуют в Европе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в белой блузке подписывает документы

"Коалицию они создать готовы, проблема в том, где взять эти войска. Какие-то войска у них есть, но надо не какие-то — надо много", — считает политолог.

Он отметил, что в начале специальной военной операции Россия также ввела на территорию Украины достаточно небольшой контингент, но вскоре стало ясно, что для достижения целей необходимо значительно большее количество сил.

Эксперт считает, что в целом европейские страны смогут выделить лишь 20-30 тысяч военнослужащих для отправки на Украину. При этом, как подчеркнул аналитик, на данный момент только Франция, Великобритания и Польша выразили желание направить свои войска, в то время как остальные государства не проявили аналогичного намерения, передает "Военное дело".

Ростислав Ищенко добавил, что теоретически Запад мог бы создать эффективную систему противовоздушной обороны на правобережной Украине, что затруднило бы российское наступление, однако взять необходимые ПВО комплексы в Европе просто неоткуда.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км². Соединённые Штаты граничат на севере с Канадой, на юге — с Мексикой, имеют также морскую границу с Россией на западе.

