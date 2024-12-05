ВСУ могут прорваться на 5-10 километров: политолог оценил шансы Украины на наступление

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Способна ли Украина пойти в новое наступление? Политолог Ростислав Ищенко оценил шансы ВСУ.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть ВСУ

"Ну, а почему бы им не наступать? Гитлер наступал в 45 году, хотя Германии до краха осталось всего несколько месяцев. Если хотят, то пусть наступают. Когда войска выходят из окопов, то их убивать удобнее", — цитирует эксперта "Военное дело".

Политолог добавил, что численность армии Украины составляет один миллион, а 350 тысяч из них на фронте.

"Я считаю, что обе цифры преувеличены. Когда у Украины было 350-400 тысяч на фронте, то она его держала достаточно плотно", — рассказал эксперт.

Он уверен, что ВСУ еще в могут собрать группировку примерно в 20 тысяч человек и попытаться прорваться.

"Могут даже прорваться на 5-10 километров. Россия же не может везде держать одинаковую плотность войск. Потом их оттуда также будут вытеснять и убивать", — сказал Ищенко.

Кроме того, политолог напомнил о темпах российского наступления, что говорит об ослабевании Украины.

Уточнения

Наступле́ние — основной вид военных (боевых) действий, основанный на атакующих действиях, в форме боёв, операций и сражений формирований вооружённых сил того или иного государства или союза государств.

