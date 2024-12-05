СВО или депортация? Нелегальным мигрантам дали выбор

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Нелегальным мигрантам на стройке в России предложили ехать на СВО вместо депортации. Российские военные придумали такую альтернативу — контракт с Минобороны.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Приезжие в Москве

Однако, как пишет "Царьград", предложение не понравилось мигрантам, они эту идею не поддержали.

Ранее гражданин РФ, участвовавший в СВО на Украине и оставшийся после возвращения инвалидом, рассказал о том, что из-за мигрантов у русских нет работы.

Уточнения

Трудовые мигранты в России также называемые гастарбайтерами — иностранные трудовые мигранты, занятые преимущественно физическим трудом, работающие на территории России.

