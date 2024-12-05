Военный с позывным Монгол в одиночку бился против 7 украинских националистов

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российский военный с позывным "Монгол" рассказал, как один бился против семерых солдат ВСУ.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Артиллерия Вооруженных сил Украины

Это было летом 2023 года под Клещеевкой. В засаде "Монгол" отбился от противника, ликвидировав семь украинцев, сообщает ТАСС.

Нога "Монгола" была ранена, а он использовал тактику и смекалку, чтобы выжить.

"С помощью объективного контроля с беспилотника в месте, где я принял бой, было подтверждено уничтожение семерых солдат с желтыми и синими повязками", — рассказал российский боец.

Ранее младший сержант Владислав Куданов сообщил, что один защищал стратегически важное здание в зоне СВО 14 дней.