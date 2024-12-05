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НАТО знает, когда пройдут переговоры по Украине

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Силовые структуры » Военные новости

Участники НАТО понимают, когда могут состояться переговоры по военному конфликту на Украине. Иностранные политики знают, что их нужно организовать в ближайшее время — НАТО осознает важность урегулирования ситуации. Об этом пишет Bloomberg.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

В статье сказано, что страны НАТО понимают, что на Украине уже нет стабильности и устойчивости. А Европа пытается показать властям Штатов, что она активно участвует в решении конфликта, пишет "ВМ".

Избранный президент США Дональд Трамп много раз говорил, что закончит вражду между Россией и Украиной. Владимир Зеленский же не исключает того, что будущий американский лидер может встать на сторону Москвы и прекратить оказывать помощь Киеву.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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