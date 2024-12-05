НАТО знает, когда пройдут переговоры по Украине

Участники НАТО понимают, когда могут состояться переговоры по военному конфликту на Украине. Иностранные политики знают, что их нужно организовать в ближайшее время — НАТО осознает важность урегулирования ситуации. Об этом пишет Bloomberg.
В статье сказано, что страны НАТО понимают, что на Украине уже нет стабильности и устойчивости. А Европа пытается показать властям Штатов, что она активно участвует в решении конфликта, пишет "ВМ".
Избранный президент США Дональд Трамп много раз говорил, что закончит вражду между Россией и Украиной. Владимир Зеленский же не исключает того, что будущий американский лидер может встать на сторону Москвы и прекратить оказывать помощь Киеву.
НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.