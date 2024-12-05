Киев снова врёт. Политолог рассказала о возможности мирных переговоров

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Если Украина заявит, что готова пойти на мирные переговоры с Россией и заключить соглашение, в это никто не поверит. Об этом NewsInfo.Ru рассказала политконсультант и эксперт Российской ассоциации по связям с общественностью Елена Август.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

Она считает, что украинские власти ни разу не говорили правду за несколько лет.

Издание The Wall Street Journal (WSJ) ранее писало, что скоро Украина может объявить о "готовности к миру".

"Мы за последние годы не слышали от Киева ни слова правды, поэтому я думаю, что это снова попытка как-то юлить. Любое такое слово, по их предположению, должно, наверное, как-то отразиться на боевых действиях, которые ведутся. Но думаю, что никто в это не поверит", — заявила эксперт.

Она добавила, что решения принимают не в Киеве, а "за океаном". Украина только делает все, чтобы получить дополнительные деньги или военную помощь.