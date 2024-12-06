Украина заявила, что новой ракетой ударила по ВС РФ

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Владимир Зеленский заявил, что его армия использовала новую дрон-ракету "Пекло". Об этом узурпатор власти на Украине написал в своем Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крылатые ракеты и БПЛА-КСР-11, Полтава-4 RP2945

"Украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.", — сказано в сообщении Зеленского.

Ранее власти Киева заявили о наличии ракет-дронов "Пекло". Они сообщили, что эти боеприпасы способны поражать цели на расстоянии до 700 километров и летят со скоростью 700 километров в час. По его словам, первую партию этих ракет передали ВСУ 6 декабря, пишет РИА Новости.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

