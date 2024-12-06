Инфекция проникла в ВСУ: солдатам грозит опасность

На Украине число "чрезвычайно патогенных" бактерий с лекарственной устойчивостью становится все выше.
Учёные обнаружили несколько видов микроорганизмов у 150 раненых солдат. Бактерии устойчивы к антибиотикам, а шесть процентов из них показывают, что вообще ни на какие протестированные лекарства не реагируют. Об этом пишет The Independent.
Эти инфекции вызывают "необычайно" большой объём слизи. Поэтому их трудно вылечить. Инфекция будет распространяться пока пациентов нельзя будет изолировать и лечить как полагается.
Ранее сообщалось, что в рядах украинской армии произошла вспышка ротавирусной инфекции.
Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.