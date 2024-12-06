Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые советы, чтобы собака не выла в ваше отсутствие
Люся Чеботина объяснила, что общего между ней и Ириной Аллегровой
Какие изменения ждут водителей с истекающими правами
Как самозанятые изменили рынок труда в России
Когда можно пересаживать комнатные цветы зимой и не рисковать
Крымчане стали рюкзаками таскать деньги
Италия назвала три сценария окончания СВО для Украины
Что изменится в больничных с 2025 года: важные нововведения от Минздрава
Как не растолстеть на Новый год: меню от диетолога

Инфекция проникла в ВСУ: солдатам грозит опасность

0:44
Силовые структуры » Военные новости

На Украине число "чрезвычайно патогенных" бактерий с лекарственной устойчивостью становится все выше.

всу
Фото: сommons.wikimedia.org by President Of Ukraine is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:President_of_Ukraine_met_
всу

Учёные обнаружили несколько видов микроорганизмов у 150 раненых солдат. Бактерии устойчивы к антибиотикам, а шесть процентов из них показывают, что вообще ни на какие протестированные лекарства не реагируют. Об этом пишет The Independent.

Эти инфекции вызывают "необычайно" большой объём слизи. Поэтому их трудно вылечить. Инфекция будет распространяться пока пациентов нельзя будет изолировать и лечить как полагается.

Ранее сообщалось, что в рядах украинской армии произошла вспышка ротавирусной инфекции.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Авто
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю Аудио 
Когда Луна столкнётся с Землёй
Наука и техника
Когда Луна столкнётся с Землёй Аудио 
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Домашние животные
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Последние материалы
Простые советы, чтобы собака не выла в ваше отсутствие
Люся Чеботина объяснила, что общего между ней и Ириной Аллегровой
Какие изменения ждут водителей с истекающими правами
Как самозанятые изменили рынок труда в России
Когда можно пересаживать комнатные цветы зимой и не рисковать
Крымчане стали рюкзаками таскать деньги
Италия назвала три сценария окончания СВО для Украины
Что изменится в больничных с 2025 года: важные нововведения от Минздрава
Как не растолстеть на Новый год: меню от диетолога
Записка о любви к Украине привела медсестру из Тюмени к залу суда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.