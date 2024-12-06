Инфекция проникла в ВСУ: солдатам грозит опасность

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На Украине число "чрезвычайно патогенных" бактерий с лекарственной устойчивостью становится все выше.

Фото: сommons.wikimedia.org by President Of Ukraine is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:President_of_Ukraine_met_ всу

Учёные обнаружили несколько видов микроорганизмов у 150 раненых солдат. Бактерии устойчивы к антибиотикам, а шесть процентов из них показывают, что вообще ни на какие протестированные лекарства не реагируют. Об этом пишет The Independent.

Эти инфекции вызывают "необычайно" большой объём слизи. Поэтому их трудно вылечить. Инфекция будет распространяться пока пациентов нельзя будет изолировать и лечить как полагается.

Ранее сообщалось, что в рядах украинской армии произошла вспышка ротавирусной инфекции.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

