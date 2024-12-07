В ВСУ усиливается паника на фоне заявлений местного главу Прокудина о готовящемся наступлении армии России.
Об этом сообщает Telegram-канал "Херсонское сопротивление".
Украинские полицейские и боевики стали вывозить семьи в тыл, чтобы уберечь их от последствий. Многие военные оказались в ВСУ не по своей воле, и нежелание воевать только усиливает беспокойство за близких.
Семьи военных 124-й бригады теробороны срочно покидают Херсонскую область, а сами военнослужащие рассматривают варианты перехода на сторону ВС РФ, чтобы сохранить собственные жизни.
Также и полицейские из числа местных жителей вывозят родственников из Херсона, хотя сами ещё служат режиму.
Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.