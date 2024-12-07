Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Британия не пустила в страну рок-музыканта из США за его криминальное прошлое
Зима без стресса: как выбрать снегоуборщик, который справится за вас
Простые шаги, чтобы победить отеки и вернуть форму
Евгений Климов стал обладателем первой медали в зимнем сезоне
Сушёный базилик и печень трески: необычный рецепт здоровья для женщин
Конго в режиме готовности из-за смертельной болезни
Избавляемся от мошек в горшках с цветами: простой способ
Ксения Бородина выходит замуж в третий раз. Романтичное предложение в ночном Эрмитаже
Крупнейший обувной бренд России стал банкротом

Бежать или остаться? Херсон готовится к заходу русских войск

Силовые структуры

В ВСУ усиливается паника на фоне заявлений местного главу Прокудина о готовящемся наступлении армии России.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Об этом сообщает Telegram-канал "Херсонское сопротивление".

Украинские полицейские и боевики стали вывозить семьи в тыл, чтобы уберечь их от последствий. Многие военные оказались в ВСУ не по своей воле, и нежелание воевать только усиливает беспокойство за близких.

Семьи военных 124-й бригады теробороны срочно покидают Херсонскую область, а сами военнослужащие рассматривают варианты перехода на сторону ВС РФ, чтобы сохранить собственные жизни.

Также и полицейские из числа местных жителей вывозят родственников из Херсона, хотя сами ещё служат режиму.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Палеонтологи отыскали чудо спустя 200 млн лет и даже дали ему имя
Наука и техника
Палеонтологи отыскали чудо спустя 200 млн лет и даже дали ему имя Аудио 
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Садоводство, цветоводство
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны Дмитрий Плотников Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Последние материалы
Кипячение или пастеризация: как защитить себя от инфекций в молоке
Секрет стабильного урожая картофеля: как вырастить больше на одном участке
Не пропустите эти признаки! Как понять, что у собаки стресс?
Как регулярные тренировки и сон влияют на внешний вид
Катиться на нейтралке или тормозить двигателем: какой выбор может спасти вашу жизнь
Марио Фернандес высказался о завершении карьеры
Простой тест на крахмал: как понять, подходит ли картошка для салата
Как капсаицин вызывает слёзы и насморк
Даже айтишники в шоке! Зачем маркетплейсы платят курьерам такие огромные зарплаты?
Куркума считается лучшей приправой для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.