Бежать или остаться? Херсон готовится к заходу русских войск

В ВСУ усиливается паника на фоне заявлений местного главу Прокудина о готовящемся наступлении армии России.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Об этом сообщает Telegram-канал "Херсонское сопротивление".

Украинские полицейские и боевики стали вывозить семьи в тыл, чтобы уберечь их от последствий. Многие военные оказались в ВСУ не по своей воле, и нежелание воевать только усиливает беспокойство за близких.

Семьи военных 124-й бригады теробороны срочно покидают Херсонскую область, а сами военнослужащие рассматривают варианты перехода на сторону ВС РФ, чтобы сохранить собственные жизни.

Также и полицейские из числа местных жителей вывозят родственников из Херсона, хотя сами ещё служат режиму.