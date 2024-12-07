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Кто остановит начало третьей мировой? Экс-премьер Украины сделал неожиданное заявление

1:16
Силовые структуры » Военные новости

Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, к чему могут привести разногласия между РФ и США. Об этом пишет EADaily.

Ядерный взрыв
Фото: Pixabay by STRIEWA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ядерный взрыв

По его мнению, украинский вопрос находится в контексте общих проблем мира, ограничения гонки и ядерных, и обычных вооружений, а также безопасности населения. Сейчас начался серьезный виток гонки вооружений.

Если в таких же объемах будут производить неядерное оружие большой разрушительной силы, то ситуация точно выйдет из-под контроля. Будет спровоцирован конфликт, который может легко перерасти в мировой, считает Азаров.

"Сейчас американской аудитории важно ознакомиться с точкой зрения российского руководства по Украинскому конфликту, которую изложил министр иностранных дел России Лавров, а Такер Карлсон изложит в своей передаче", — написал Азаров.

Он считает, что положительные сдвиги в российско-американских отношениях возможны. На это может повлиять приход к власти Дональда Трампа.

"Реальные переговорные процессы между Россией и США могут начаться только после прихода администрации Трампа к реальной власти и после начала реального управления государством", — заключил экс-премьер.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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