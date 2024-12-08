Позвони ему, позвони. Трамп требует от Зеленского снять вето на переговоры с Путиным

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Команда Дональда Трампа потребовала от главы офиса президента Украины Андрея Ермака отменить решение парламента о запрете переговоров с Москвой.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Владимир Зеленский

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в ОПУ. Ранее этот запрет активно лоббировал Киев.

Теперь Банковая должна решить эту проблему, чтобы демонстрировать готовность к переговорам.

Но другие источники утверждают, что Зеленский не собирается с РФ заключать мир на условиях Владимира Путина, а все заявления нового президента США о готовности Киева к сделке с Кремлём, исходят из предложений ОПУ, который пытается спровоцировать Москву.