Команда Дональда Трампа потребовала от главы офиса президента Украины Андрея Ермака отменить решение парламента о запрете переговоров с Москвой.
Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в ОПУ. Ранее этот запрет активно лоббировал Киев.
Теперь Банковая должна решить эту проблему, чтобы демонстрировать готовность к переговорам.
Но другие источники утверждают, что Зеленский не собирается с РФ заключать мир на условиях Владимира Путина, а все заявления нового президента США о готовности Киева к сделке с Кремлём, исходят из предложений ОПУ, который пытается спровоцировать Москву.
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