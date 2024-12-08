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Страшное начало. На Украине зафиксировано первое убийство военным сотрудника ТЦК

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Силовые структуры

На Украине зафиксировано первое убийство военным сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования).

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Об этом сообщает украинский Telegram-кагал "Женщина с косой", отмечая, что военный вернулся недавно с передовой, отследил от здания ТЦК, где живёт сотрудник военкомата, и через несколько дней убил его.

Сообщается, что убийство произошло "по личным мотивам". Скорее всего, "тцкшник" его отловил и издевался над ним, заставляя идти воевать за режим Зеленского.

Дело находится под грифом "секретно", и оно первое подобное. Но вполне вероятно, что это станет страшной тенденцией.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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