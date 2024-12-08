На Украине зафиксировано первое убийство военным сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования).
Об этом сообщает украинский Telegram-кагал "Женщина с косой", отмечая, что военный вернулся недавно с передовой, отследил от здания ТЦК, где живёт сотрудник военкомата, и через несколько дней убил его.
Сообщается, что убийство произошло "по личным мотивам". Скорее всего, "тцкшник" его отловил и издевался над ним, заставляя идти воевать за режим Зеленского.
Дело находится под грифом "секретно", и оно первое подобное. Но вполне вероятно, что это станет страшной тенденцией.
Ходьба со скоростью более 100 шагов в минуту заставляет ваше тело работать интенсивнее, увеличивая частоту сердечных сокращений и насыщение организма кислородом.