Страшное начало. На Украине зафиксировано первое убийство военным сотрудника ТЦК

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине зафиксировано первое убийство военным сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования).

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Об этом сообщает украинский Telegram-кагал "Женщина с косой", отмечая, что военный вернулся недавно с передовой, отследил от здания ТЦК, где живёт сотрудник военкомата, и через несколько дней убил его.

Сообщается, что убийство произошло "по личным мотивам". Скорее всего, "тцкшник" его отловил и издевался над ним, заставляя идти воевать за режим Зеленского.

Дело находится под грифом "секретно", и оно первое подобное. Но вполне вероятно, что это станет страшной тенденцией.