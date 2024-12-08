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Арестович*: скверный конец Зеленского после хамства в адрес Трампа обеспечен

0:54
Силовые структуры » Военные новости

Бывший советник офиса главы президента Украины Алексей Арестович* предрек скверный конец Владимира Зеленского.

арестович
Фото: commons.wikimedia.org by Kozubenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
арестович

Такая незавидная участь его ждёт после хамства в адрес Дональда Трампа. Арестович* раскритиковал главу Незалежной за ответ Трампу на его призыв о прекращении огня.

"Это заявление — это просто растянуться носом в пыль", — в Telegram-канале пишет он, отмечая, что данное заявление в мире будет трактоваться так, будто бы Зеленский единственный политик, кто против окончания войны.

Также экс-комик начал спорить с Трампом о потерях ВСУ, фактически дезавуировав слова американского президента при его самолюбии.

"Эта коммуникация закончится очень скверно для её авторов", — подытожил Арестович*.

* - внесён в России в список террористов и экстремистов.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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