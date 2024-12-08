Арестович*: скверный конец Зеленского после хамства в адрес Трампа обеспечен

Бывший советник офиса главы президента Украины Алексей Арестович* предрек скверный конец Владимира Зеленского.
Такая незавидная участь его ждёт после хамства в адрес Дональда Трампа. Арестович* раскритиковал главу Незалежной за ответ Трампу на его призыв о прекращении огня.
"Это заявление — это просто растянуться носом в пыль", — в Telegram-канале пишет он, отмечая, что данное заявление в мире будет трактоваться так, будто бы Зеленский единственный политик, кто против окончания войны.
Также экс-комик начал спорить с Трампом о потерях ВСУ, фактически дезавуировав слова американского президента при его самолюбии.
"Эта коммуникация закончится очень скверно для её авторов", — подытожил Арестович*.
* - внесён в России в список террористов и экстремистов.
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