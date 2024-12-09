С Трампом бесполезно. Зеленский поговорит с Байденом о приглашении Украины в НАТО

Экс-президент Украины Владимир Зеленский собирается в ближайшее время звонить Джо Байдену, "если у того будет возможность говорить".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Лидер Незалежной с пока ещё действующим президентом США собирается поднять вопрос о приглашении в НАТО.

"От его (Байдена) позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что — пока сегодня он ещё не в Белом доме — от него не зависит", — отметил Зеленский.

Киев также может рассмотреть предложение Эммануэля Макрона по отправке солдат на Украину, пока они не станут в НАТО.