С Трампом бесполезно. Зеленский поговорит с Байденом о приглашении Украины в НАТО

Экс-президент Украины Владимир Зеленский собирается в ближайшее время звонить Джо Байдену, "если у того будет возможность говорить".
Лидер Незалежной с пока ещё действующим президентом США собирается поднять вопрос о приглашении в НАТО.
"От его (Байдена) позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что — пока сегодня он ещё не в Белом доме — от него не зависит", — отметил Зеленский.
Киев также может рассмотреть предложение Эммануэля Макрона по отправке солдат на Украину, пока они не станут в НАТО.
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