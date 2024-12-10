Пок ещё президент США Джо Байден "морозится" от Владимира Зеленского, поскольку тот не выполнил основного — усиления мобилизации.
Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что экс-президенту Украины уже не раз об этом намекал Вашингтон, но тот "включил дурачка".
Такое поведение Зеленского уже очень не нравится в Белом доме.
Он сейчас пошёл ва-банк, заявив публично, что хотел бы говорить только с Байденом по приглашению Украины в НАТО. Надеется, что это заставит уходящего президента США позвонить ему.
Если Киев не продавит звонок Байдена, то значит Зеленского "послали". Для Банковой это будет полным фиаско.
Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.