Когда оба включили дурака. Джо Байден морозится от Владимира Зеленского

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пок ещё президент США Джо Байден "морозится" от Владимира Зеленского, поскольку тот не выполнил основного — усиления мобилизации.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ байден

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что экс-президенту Украины уже не раз об этом намекал Вашингтон, но тот "включил дурачка".

Такое поведение Зеленского уже очень не нравится в Белом доме.

Он сейчас пошёл ва-банк, заявив публично, что хотел бы говорить только с Байденом по приглашению Украины в НАТО. Надеется, что это заставит уходящего президента США позвонить ему.

Если Киев не продавит звонок Байдена, то значит Зеленского "послали". Для Банковой это будет полным фиаско.