На Западе посчитали, сколько Россия сможет производить Орешников в год

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Россия может производить до 25 ракет "Орешник" каждый месяц, это около 300 ракет получается в год. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

Ракета имеет дальность полета 4000 км и может нести до шести боеголовок с независимым наведением.

Автор пишет, что "Орешник" передадут Белоруссии по просьбе президента Александра Лукашенко.

"Развертывание системы за пределами страны сразу после ее представления подтверждает масштабы российского производства", — написали в докладе террористической ГУР Украины, как сообщает издание.

В статье также сказано, что эти ракеты можно запускать с обычными и ядерными боеголовками. Они эффективны против многочисленных войск НАТО в Европе, Арктике и Тихом океане.

Уточнения

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности.

