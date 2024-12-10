Россия может производить до 25 ракет "Орешник" каждый месяц, это около 300 ракет получается в год. Об этом пишет Military Watch Magazine.
Ракета имеет дальность полета 4000 км и может нести до шести боеголовок с независимым наведением.
Автор пишет, что "Орешник" передадут Белоруссии по просьбе президента Александра Лукашенко.
"Развертывание системы за пределами страны сразу после ее представления подтверждает масштабы российского производства", — написали в докладе террористической ГУР Украины, как сообщает издание.
В статье также сказано, что эти ракеты можно запускать с обычными и ядерными боеголовками. Они эффективны против многочисленных войск НАТО в Европе, Арктике и Тихом океане.
«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности.
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