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500 тысяч потерь. Куда Зеленский подевал полмиллиона военнослужащих ВСУ

Силовые структуры

Владимир Зеленский забывает уточнить куда делись 500 тыс. военнослужащих ВСУ, которых мобилизовали за 2023-2024 годы.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент", отмечая, что численность ВСУ в 1 миллион солдат была достигнута ещё в 2022 году. По словам портала, реальные цифры погибших и раненых солдат армии Украины давно перевалили за полмиллиона, однако эту информацию засекретили, чтобы не вызвать панику в обществе.

И как заявил источник в Генштабе ВСУ, нынешние темпы мобилизации не покрывают уровень текущих потерь.

"Воевать должны не только старые. Вопрос в том, сколько мы ещё сможем протянуть с имеющимися мобилизационными ресурсами", — цитирует его ВВС-Украина.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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