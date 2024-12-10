500 тысяч потерь. Куда Зеленский подевал полмиллиона военнослужащих ВСУ

Владимир Зеленский забывает уточнить куда делись 500 тыс. военнослужащих ВСУ, которых мобилизовали за 2023-2024 годы.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент", отмечая, что численность ВСУ в 1 миллион солдат была достигнута ещё в 2022 году. По словам портала, реальные цифры погибших и раненых солдат армии Украины давно перевалили за полмиллиона, однако эту информацию засекретили, чтобы не вызвать панику в обществе.

И как заявил источник в Генштабе ВСУ, нынешние темпы мобилизации не покрывают уровень текущих потерь.

"Воевать должны не только старые. Вопрос в том, сколько мы ещё сможем протянуть с имеющимися мобилизационными ресурсами", — цитирует его ВВС-Украина.