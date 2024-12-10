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Зачем Израиль уничтожает военные объекты Сирии?

1:22
Силовые структуры » Военные новости

Востоковед Семен Багдасаров заявил, что Израиль получил неожиданный подарок в виде свержения власти Башара Асада.

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Фото: www.city-data.com by Лейф Скугфорс is licensed under общественное достояние СС0
сирена

"Ось сопротивления Израилю разрушена. Но ему этого мало, и он хочет воспользоваться ситуацией полностью, разрушив всю военную инфраструктуру, которую новая сирийская власть может использовать против него", — цитирует эксперта "Военное дело".

Израиль по его словам, проведет рейд для максимального разрушения военной инфраструктуры Сирии.

Он добавил, что со стороны экономики для Израиля Голанские высоты — это треть всей пресной воды. Половина того, что выращивается в Израиле, выращивается на Голанских высотах. Это еще и стратегически важный регион. Тот, кто контролирует Голанские высоты, тот может беспрепятственно обстреливать весь Израиль.

"Сирийская власть при Асаде друзов от себя оттолкнула. Что там творил брат Башара Асада, Махер Асад, командир 4-й бронетанковой дивизии, я дипломатично умолчу. После этого сирийские друзы не просто возмущались, а кое-где взялись за оружие. Еще Израиль собирается защищать интересы курдов. Почему бы им не помочь? А это уже 40 процентов территории Сирии с огромными ресурсами", — добавил Семен Багдасаров.

Уточнения

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵלМедина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيلДаула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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