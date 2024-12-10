У Трампа связаны руки: почему избранный президент США не может говорить об Украине?

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Избранный президент США Дональд Трамп не уполномочен что-либо заявлять об отставке боевых действий на Украине. Однако все изменится после его инаугурации в январе. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дональд Трамп

Он добавил, что как только Трамп вступит в должность, все заметят эффект. Ранее Орбан рассказал, как провел день с Трампом в его имении Мар-а-Лаго, там же был и бизнесмен Илон Маск.

"Пока Трамп не в той ситуации, чтобы вести переговоры по вопросу прекращения огня из-за очень строгих юридических правил в США… Но я верю, что, когда он 20 января вступит в должность, мы вскоре испытаем благотворный эффект этого", — заявил Орбан.

Он также говорит, что Венгрия выступает за возвращение Дональда Трампа к власти в США, чтобы он установил мир в Восточной Европе, пишет РИА Новости.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

