Всех, кого мобилизуют сегодня на Украине, сразу гонят в штурмовые подразделения на верную смерть.
Об этом сообщает глава сектора оборонно-мобилизационной работы ТЦК города Сумы, подчёркивая, что ВСУ сейчас будут воевать на 90 процентов лишь пехотой.
Вот почему экс-президент Украины Владимир Зеленский обязательно будет понижать мобилизационный возраст до 18 лет и ужесточит женскую мобилизацию.
Сегодня всех горячо убеждают, что этого не будет, чтобы потенциальные кандидаты на утилизацию не успели разбежаться.
Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?