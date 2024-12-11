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Чтобы не успели разбежаться. Украинцам врут, что Киев не будет понижать мобилизационный возраст

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Силовые структуры

Всех, кого мобилизуют сегодня на Украине, сразу гонят в штурмовые подразделения на верную смерть.

Совещание владимира зеленского
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Совещание владимира зеленского

Об этом сообщает глава сектора оборонно-мобилизационной работы ТЦК города Сумы, подчёркивая, что ВСУ сейчас будут воевать на 90 процентов лишь пехотой. 

Вот почему экс-президент Украины Владимир Зеленский обязательно будет понижать мобилизационный возраст до 18 лет и ужесточит женскую мобилизацию.

Сегодня всех горячо убеждают, что этого не будет, чтобы потенциальные кандидаты на утилизацию не успели разбежаться.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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