Чтобы не успели разбежаться. Украинцам врут, что Киев не будет понижать мобилизационный возраст

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Всех, кого мобилизуют сегодня на Украине, сразу гонят в штурмовые подразделения на верную смерть.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

Об этом сообщает глава сектора оборонно-мобилизационной работы ТЦК города Сумы, подчёркивая, что ВСУ сейчас будут воевать на 90 процентов лишь пехотой.

Вот почему экс-президент Украины Владимир Зеленский обязательно будет понижать мобилизационный возраст до 18 лет и ужесточит женскую мобилизацию.

Сегодня всех горячо убеждают, что этого не будет, чтобы потенциальные кандидаты на утилизацию не успели разбежаться.