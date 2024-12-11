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Сжигание человеческого ресурса. Генштаб ВСУ снимает резервы с Харьковской области под Покровск

0:43
Силовые структуры

ВСУ снимают часть резервов под Покровск с Харьковской области.

сырский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
сырский

Так Генштаб Украины попытается стабилизировать тут обваливающийся фронт.

Судя по данных от пленных, а также косвенной информации СМИ Запада, у Сырского нет точного понимания, что на этом участке делать, а значит, любые действия Киева в ближайшие пары суток будут идти через сжигание человеческого ресурса ВСУ.

Одна из главных задач станет блокирование армии России, не допустив её продвижения к Солёному и Котлино. Выход на эти населённые пункты будет означать начало рассечения линий обороны ВСУ на этом фронте.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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