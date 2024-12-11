Сжигание человеческого ресурса. Генштаб ВСУ снимает резервы с Харьковской области под Покровск

ВСУ снимают часть резервов под Покровск с Харьковской области.
Так Генштаб Украины попытается стабилизировать тут обваливающийся фронт.
Судя по данных от пленных, а также косвенной информации СМИ Запада, у Сырского нет точного понимания, что на этом участке делать, а значит, любые действия Киева в ближайшие пары суток будут идти через сжигание человеческого ресурса ВСУ.
Одна из главных задач станет блокирование армии России, не допустив её продвижения к Солёному и Котлино. Выход на эти населённые пункты будет означать начало рассечения линий обороны ВСУ на этом фронте.
Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?