Сжигание человеческого ресурса. Генштаб ВСУ снимает резервы с Харьковской области под Покровск

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ снимают часть резервов под Покровск с Харьковской области.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ сырский

Так Генштаб Украины попытается стабилизировать тут обваливающийся фронт.

Судя по данных от пленных, а также косвенной информации СМИ Запада, у Сырского нет точного понимания, что на этом участке делать, а значит, любые действия Киева в ближайшие пары суток будут идти через сжигание человеческого ресурса ВСУ.

Одна из главных задач станет блокирование армии России, не допустив её продвижения к Солёному и Котлино. Выход на эти населённые пункты будет означать начало рассечения линий обороны ВСУ на этом фронте.