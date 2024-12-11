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Журналист жёстко обратился к американцам после атаки ВСУ на Таганрог

0:48
Силовые структуры » Военные новости

Ирландский журналист Чей Боуз обратился к американцам после того, как украинцы ударили ракетами производства США по российскому Таганрогу.

Fragments of the ATACMS missile and the Pantsir air defense system in the background (official photo of the Russian Ministry of Defense)
Фото: commons.wikimedia.org by Russian Ministry of Defense, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Fragments of the ATACMS missile and the Pantsir air defense system in the background (official photo of the Russian Ministry of Defense)

Он написал в соцсети, что американцам уже пора задуматься, поддерживают ли они украинские атаки ракетами из США по российским объектам.

"Ракеты, поставленные этим позорищем, снова были использованы для атаки на Россию. На этот раз — аэродром в Таганроге. Что думают простые американцы? Вы поддерживаете это безумие? Это делается от вашего имени?" — написал Боуз.

11 декабря ВСУ ударили по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS, сообщает РИА Новости.

Уточнения

ATACMS (англ  Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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