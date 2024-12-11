Журналист жёстко обратился к американцам после атаки ВСУ на Таганрог

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Ирландский журналист Чей Боуз обратился к американцам после того, как украинцы ударили ракетами производства США по российскому Таганрогу.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian Ministry of Defense, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Fragments of the ATACMS missile and the Pantsir air defense system in the background (official photo of the Russian Ministry of Defense)

Он написал в соцсети, что американцам уже пора задуматься, поддерживают ли они украинские атаки ракетами из США по российским объектам.

"Ракеты, поставленные этим позорищем, снова были использованы для атаки на Россию. На этот раз — аэродром в Таганроге. Что думают простые американцы? Вы поддерживаете это безумие? Это делается от вашего имени?" — написал Боуз.

11 декабря ВСУ ударили по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS, сообщает РИА Новости.

Уточнения

ATACMS (англ Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin.

