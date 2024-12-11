Журналист жёстко обратился к американцам после атаки ВСУ на Таганрог

Ирландский журналист Чей Боуз обратился к американцам после того, как украинцы ударили ракетами производства США по российскому Таганрогу.
Он написал в соцсети, что американцам уже пора задуматься, поддерживают ли они украинские атаки ракетами из США по российским объектам.
"Ракеты, поставленные этим позорищем, снова были использованы для атаки на Россию. На этот раз — аэродром в Таганроге. Что думают простые американцы? Вы поддерживаете это безумие? Это делается от вашего имени?" — написал Боуз.
11 декабря ВСУ ударили по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS, сообщает РИА Новости.
ATACMS (англ Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin.
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