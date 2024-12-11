Как Россия защитила от ATACMS Таганрог и каким будет наш ответ США и Украине?

Украина 11 декабря ударила шестью американскими баллистическими ракетами ATACMS по городу Таганрог в Ростовской области.
Две ракеты сбил боевой расчет комплекса "Панцирь”, остальные — отклонили средства радиоэлектронной борьбы. В городе нет разрушений. Однако пострадали от осколков два здания на технической территории аэродрома, три военные машины, гражданские авто на прилегающей к аэродрому стоянке.
"Отлично сработали средства РЭБ, еще раз подтвердившие репутацию лучших в мире. Это они "вынесли электронные мозги" сразу четырем ATACMS, вынудив их отвернуть от цели”, — цитирует военного обозревателя Виктора Баранца KP. RU.
Он добавил, что Минобороны России обещает "жесткий ответ" на ракетную атаку ATACMS по аэродрому в Таганроге. Тем более, что президент России Владимир Путин намекнул, что "Орешников" у нас хватит.
ATACMS (англ Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin.
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