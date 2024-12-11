О чём нагло врёт Запад: мнение аналитика об оружии НАТО

Военный эксперт и аналитик Михаил Ходаренок считает, что у стран, которые входят в состав Североатлантического альянса, есть оружие и достаточно боеприпасов, чтобы отправить на Украину.
США и НАТО отдали Киеву только незначительную часть того, что имеется у всех стран альянса.
"Например, они передали только несколько десятков РСЗО HIMARS, однако таких систем в распоряжении США и НАТО более пятисот. Такая же ситуация будет и по всем другим видам вооружения: танкам, бронетранспортерам, средствам РЭБ, артиллерии и так далее", — цитирует Ходаренка "Военное дело".
Он добавил, что западные СМИ и представители Запада лгут, что у НАТО заканчиваются вооружения и боеприпасы.
"Страны НАТО могут передать Украине оружия гораздо больше. По-настоящему Запад еще ничего и не начинал передавать. Передали пару десятков F-16. Ну, а их выпущено пять тысяч. Проблема не в самолетах, а в пилотах. Это касается всей номенклатуры вооружений, техники и запасов материальных средств. Не надо забывать, что участники НАТО — это 50 процентов мирового ВВП. Так что на Западе пока просто нет политической воли", — считает Ходаренок.
Он отметил, что действия НАТО по отношению к конфликту на Украине будут во многом зависеть от новой администрации Белого дома.
НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
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