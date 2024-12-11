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О чём нагло врёт Запад: мнение аналитика об оружии НАТО

1:33
Силовые структуры » Военные новости

Военный эксперт и аналитик Михаил Ходаренок считает, что у стран, которые входят в состав Североатлантического альянса, есть оружие и достаточно боеприпасов, чтобы отправить на Украину.

The Union Jack and the european flag in a building of London
Фото: flickr.com by Dave Kellam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
The Union Jack and the european flag in a building of London

США и НАТО отдали Киеву только незначительную часть того, что имеется у всех стран альянса.

"Например, они передали только несколько десятков РСЗО HIMARS, однако таких систем в распоряжении США и НАТО более пятисот. Такая же ситуация будет и по всем другим видам вооружения: танкам, бронетранспортерам, средствам РЭБ, артиллерии и так далее", — цитирует Ходаренка "Военное дело".

Он добавил, что западные СМИ и представители Запада лгут, что у НАТО заканчиваются вооружения и боеприпасы.

"Страны НАТО могут передать Украине оружия гораздо больше. По-настоящему Запад еще ничего и не начинал передавать. Передали пару десятков F-16. Ну, а их выпущено пять тысяч. Проблема не в самолетах, а в пилотах. Это касается всей номенклатуры вооружений, техники и запасов материальных средств. Не надо забывать, что участники НАТО — это 50 процентов мирового ВВП. Так что на Западе пока просто нет политической воли", — считает Ходаренок.

Он отметил, что действия НАТО по отношению к конфликту на Украине будут во многом зависеть от новой администрации Белого дома.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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