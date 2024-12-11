Бред от имени Макрона: аналитик оценил шансы Франции отправить на Украину военных

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военный эксперт и член Изборского клуба Владислав Шурыгин в беседе с NewsInfo.Ru назвал бредом намерение президента Франции Эммануэля Макрона отправить в Киев порядка 40 тысяч солдат в случае заключения соглашения о прекращении огня.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Эммануэль Макрон

"Это бред от имени Макрона, который продуцируется непрерывно", — сказал он.

Эксперт объяснил, что это совершить без соглашения с Россией будет невозможно, поскольку французам нужно будет встать непосредственно перед границей с Россией. А военное и политическое руководство РФ не пойдет на такое.

Ранее издание Rzeczpospolita писало, что Макрон хочет отправить около 40 тысяч солдат на Украину в случае прекращения огня.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель.

