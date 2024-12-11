Крымский политический эксперт Владимир Джаралла рассказал NewsInfo. Ru, что передача украинских активов иностранным инвесторам похожа на классические схемы империализма.
Он провел параллели с действиями США в Латинской Америке в середине XX века, когда иностранные капиталы получали доступ к ресурсам и ключевым отраслям экономики, извлекая максимальную прибыль. Эксперт считает, что на Украине происходит аналогичная ситуация.
"Ценные активы передаются инвесторам, которые либо перепродают их, либо используют для краткосрочной выгоды, не думая о долгосрочных последствиях. Это разрушает плодородие знаменитых украинских черноземов", — сказал Джаралла.
По его мнению, иностранные инвесторы оказываются вовлеченными в коррупционные схемы и могут потерять контроль над активами, если новый политический режим пересмотрит условия сделок.
Джаралла уверен, что привлечение западных инвесторов, скорее всего, не приведет к развитию инфраструктуры или технологий на Украине. В итоге передача активов принесет стране больше рисков, чем выгод, усугубляя экономические и социальные проблемы.
Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
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