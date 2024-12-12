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Табачок врозь. Польская армия не зайдёт на Украину даже после прекращения огня

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Силовые структуры » Военные новости

Польские вооружённые силы не войдут на Украину даже после того, как будет заключено соглашение между Москвой и Киевом о прекращении огня.

Польские военные
Фото: flickr.com by Министерство обороны США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Польские военные

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск

Правда, уже есть данные, что большое количество польских наёмников и действующих военнослужащих (якобы отпускников, количество которых оценивается от 10 до 40 тысяч человек) воюет на стороне ВСУ с марта 2022 года.

Не секрет, что польские военные напрямую участвуют в эвакуации натовской техники с поля боя, а также заняты в управлении беспилотниками и артиллерией и ещё на десятках других военных специальностей.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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