Польские вооружённые силы не войдут на Украину даже после того, как будет заключено соглашение между Москвой и Киевом о прекращении огня.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Правда, уже есть данные, что большое количество польских наёмников и действующих военнослужащих (якобы отпускников, количество которых оценивается от 10 до 40 тысяч человек) воюет на стороне ВСУ с марта 2022 года.
Не секрет, что польские военные напрямую участвуют в эвакуации натовской техники с поля боя, а также заняты в управлении беспилотниками и артиллерией и ещё на десятках других военных специальностей.
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