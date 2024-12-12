Табачок врозь. Польская армия не зайдёт на Украину даже после прекращения огня

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Польские вооружённые силы не войдут на Украину даже после того, как будет заключено соглашение между Москвой и Киевом о прекращении огня.

Фото: flickr.com by Министерство обороны США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Польские военные

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Правда, уже есть данные, что большое количество польских наёмников и действующих военнослужащих (якобы отпускников, количество которых оценивается от 10 до 40 тысяч человек) воюет на стороне ВСУ с марта 2022 года.

Не секрет, что польские военные напрямую участвуют в эвакуации натовской техники с поля боя, а также заняты в управлении беспилотниками и артиллерией и ещё на десятках других военных специальностей.