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Карибский кризис повторится, если Россия расставит Орешники по этим местам

0:46
Силовые структуры » Военные новости

Карибский кризис может повториться, если Россия разместит ракетные системы "Орешник" в Бразилии или Никарагуа. Об этом NewsInfo. Ru рассказал военный эксперт и ветеран военной разведки Рустем Клупов.

Ракета "Орешник"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракета "Орешник"

"Чтобы сбылись условия Карибского кризиса, России нужно сделать какой-то сильный ход, который очень сильно напугает американцев. Например, разместить наши "Орешники" где-нибудь в Бразилии или в Никарагуа или в какой-нибудь дружеской стране под боком у США", — считает эксперт.

Он добавил, что подобный кризис может произойти и в случае демонстрации Россией подрыва ядерной ракеты "Посейдон" в Атлантическом океане, но не в полную мощь, чтобы вызвать небольшое цунами.

Уточнения

Кари́бский кризис — чрезвычайно напряжённое политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединёнными Штатами в октябре 1962 года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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