На один шаг ближе к ядерной войне. Что будет, если Запад разместит своё оружие на Украине?

Политолог Ростислав Ищенко оценил шансы того, что США разместит свое ядерное оружие на Украине.
"США могут разместить свое ядерное оружие где угодно, главное, чтобы согласились те, кто его размещает. Украина, очевидно, согласится, но контролировать его будут все равно американцы", — цитирует политолога "Военное дело".
А если же Запад поставит на Украине свое ядерное оружие, это только усугубит ситуацию в конфликте России и Украины, считает эксперт.
"Если они хотят узнать, какой это будет ответ, то ради Бога, пусть размещают. Мы просто окажемся еще на один шаг ближе к ядерной войне", — заявил Ищенко.
Он считает, что для приближения порога ядерной войны есть и другие, более простые способы.
"Западу достаточно объявить о блокаде Калининграда и не надо размещать на Украине никакого ядерного оружия", — сказал он.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.