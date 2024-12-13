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На один шаг ближе к ядерной войне. Что будет, если Запад разместит своё оружие на Украине?

0:57
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко оценил шансы того, что США разместит свое ядерное оружие на Украине.

Сбрасывают последнюю бомбу BLU-82
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo/Capt. Patrick Nichols, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбрасывают последнюю бомбу BLU-82

"США могут разместить свое ядерное оружие где угодно, главное, чтобы согласились те, кто его размещает. Украина, очевидно, согласится, но контролировать его будут все равно американцы", — цитирует политолога "Военное дело".

А если же Запад поставит на Украине свое ядерное оружие, это только усугубит ситуацию в конфликте России и Украины, считает эксперт.

"Если они хотят узнать, какой это будет ответ, то ради Бога, пусть размещают. Мы просто окажемся еще на один шаг ближе к ядерной войне", — заявил Ищенко.

Он считает, что для приближения порога ядерной войны есть и другие, более простые способы.

"Западу достаточно объявить о блокаде Калининграда и не надо размещать на Украине никакого ядерного оружия", — сказал он.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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