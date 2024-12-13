Украинцы попытались атаковать Донецк дальнобойными ракетами

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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке ВСУ по Донецку дальнобойными ракетами.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета PrSM

Украинские войска пытались ударить по городу, но российская ПВО помешала.

"ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим.) попытались ударить по столице ДНР дальнобойными ракетами, атака была отражена. Фрагменты сбитых ракет упали на территории Киевского района", — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что жертв среди гражданского населения и масштабных разрушений нет.

Ранее глава республики писал, что два объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском (детский сад) и Никитовском (ЛЭП) районах Горловки были повреждены из-за действий украинских националистов.