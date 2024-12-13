Украинцы попытались атаковать Донецк дальнобойными ракетами

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке ВСУ по Донецку дальнобойными ракетами.
Украинские войска пытались ударить по городу, но российская ПВО помешала.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим.) попытались ударить по столице ДНР дальнобойными ракетами, атака была отражена. Фрагменты сбитых ракет упали на территории Киевского района", — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что жертв среди гражданского населения и масштабных разрушений нет.
Ранее глава республики писал, что два объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском (детский сад) и Никитовском (ЛЭП) районах Горловки были повреждены из-за действий украинских националистов.
Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.