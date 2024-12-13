Раскрыты планы Байдена по передаче ракет Киеву

Действующий американский президент Джо Байден собирается передать Киеву тысячи ракет. Об этом сообщает CNN.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джо Байден

На Украину хотят отправить сотни тысяч артиллерийских снарядов и сотни единиц бронетехники до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января.

В материале сказано, что так администрация Байдена пытается "обеспечить Киеву прочную основу для подготовки к 2025 году".

Ранее Дональд Трамп говорил о том, что негативно относится к решению разрешить ВСУ бить западным дальнобойным оружием по России. Он видит в этом опасность для всего мира.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, штат Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.

