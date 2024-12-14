Агония в Донбассе. Контратака ВСУ под Покровском провалилась

Украинская армия попыталась контратаковать посёлок Шевченко со стороны Песчаного на Покровском направлении.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинские военные

Об этом сообщает боевик ВСУ с позывным "Мучной".

Атака националистов завершилась неудачей — армия Украины понесла значительные потери. Российская группировка укрепилась в населённике и активно использует артиллерию, авиацию и БПЛА для удержания позиций.

Плацдарм ВС РФ в Шевченко действительно сформирован — отсюда она контратаковала накануне в направлении железнодорожного разъезда "Бельгийка" у микрорайона Парковый, подтверждает военный блогер Юрий Подоляка.