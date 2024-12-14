Украинская армия попыталась контратаковать посёлок Шевченко со стороны Песчаного на Покровском направлении.
Об этом сообщает боевик ВСУ с позывным "Мучной".
Атака националистов завершилась неудачей — армия Украины понесла значительные потери. Российская группировка укрепилась в населённике и активно использует артиллерию, авиацию и БПЛА для удержания позиций.
Плацдарм ВС РФ в Шевченко действительно сформирован — отсюда она контратаковала накануне в направлении железнодорожного разъезда "Бельгийка" у микрорайона Парковый, подтверждает военный блогер Юрий Подоляка.
Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.