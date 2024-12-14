Кураховское направление на вечер 14 декабря. Армия Украины тает на глазах

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Кураховском направлении к этому моменту армия России освободила Елизаветовку, Романовку, Анновку, Весёлый Гай и Успеновку.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Остались очаги сопротивления в ряде домов, отдельные группы ВСУ не осведомлены о ситуации и не подозревают что находятся в окружении, а некоторые из них вообще в тылу РФ. Сейчас их выбор прост — плен или смерть.

Самые глупые пытаются ночью уйти в западном направлении, но ночью бойцы РФ видят как днём, и подобные вещи не проходят.

Юг Донбаса стремительно уходит от Украины домой.