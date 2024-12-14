На Кураховском направлении к этому моменту армия России освободила Елизаветовку, Романовку, Анновку, Весёлый Гай и Успеновку.
Остались очаги сопротивления в ряде домов, отдельные группы ВСУ не осведомлены о ситуации и не подозревают что находятся в окружении, а некоторые из них вообще в тылу РФ. Сейчас их выбор прост — плен или смерть.
Самые глупые пытаются ночью уйти в западном направлении, но ночью бойцы РФ видят как днём, и подобные вещи не проходят.
Юг Донбаса стремительно уходит от Украины домой.
Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.