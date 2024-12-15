На Украине набирает обороты подпольное сопротивление, которое помогает скорейшему приходу русской армии и уничтожению украинской хунты.
Теперь под Одессой пустили под откос очередной товарный состав с помощью западных стран. Хотя местное население запугано, СБУ и ТЦК угрожают людям уже оружием, но подпольная деятельность набирает силу, пишет "Украина.ру".
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК огораживают автомобили специальными шипами, выписывая повестки хозяевам машин.
Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.