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Под Одессой пустили под откос очередной поезд с западным оружием

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Силовые структуры

На Украине набирает обороты подпольное сопротивление, которое помогает скорейшему приходу русской армии и уничтожению украинской хунты.

Подполье Одессы
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Подполье Одессы

Теперь под Одессой пустили под откос очередной товарный состав с помощью западных стран. Хотя местное население запугано, СБУ и ТЦК угрожают людям уже оружием, но подпольная деятельность набирает силу, пишет "Украина.ру".

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК огораживают автомобили специальными шипами, выписывая повестки хозяевам машин.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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