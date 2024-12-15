Под Одессой пустили под откос очередной поезд с западным оружием

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине набирает обороты подпольное сопротивление, которое помогает скорейшему приходу русской армии и уничтожению украинской хунты.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Подполье Одессы

Теперь под Одессой пустили под откос очередной товарный состав с помощью западных стран. Хотя местное население запугано, СБУ и ТЦК угрожают людям уже оружием, но подпольная деятельность набирает силу, пишет "Украина.ру".

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК огораживают автомобили специальными шипами, выписывая повестки хозяевам машин.