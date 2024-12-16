Покровск уже у ног. Российская армия освободила посёлок Шевченко

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Приходит информация о взятии российскими войсками посёлка Шевченко под Покровском.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

От него до самого города всего 3 километра. По всей вероятности, приказы Главкома ВСУ Александра Сырского и провальная тактика по раздёргиванию резервов ВСУ как пожарных команд, сыграли роль. Сам Покровск при этом не штурмуют в лоб, идут в обход по флангам.

Западнее Курахово российская армия тем временем подошла на расстояние в три километра к дороге, по которой снабжают и сам гарнизон ВСУ в городе, и большую часть подразделений ВСУ, оставленных для максимально возможного сдерживания русского наступления.