Приходит информация о взятии российскими войсками посёлка Шевченко под Покровском.
От него до самого города всего 3 километра. По всей вероятности, приказы Главкома ВСУ Александра Сырского и провальная тактика по раздёргиванию резервов ВСУ как пожарных команд, сыграли роль. Сам Покровск при этом не штурмуют в лоб, идут в обход по флангам.
Западнее Курахово российская армия тем временем подошла на расстояние в три километра к дороге, по которой снабжают и сам гарнизон ВСУ в городе, и большую часть подразделений ВСУ, оставленных для максимально возможного сдерживания русского наступления.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.