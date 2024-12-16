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Кураховский мешок частично закрылся. ВСУ с жертвами бегут полями

0:49
Силовые структуры

В Курахово мешок частично закрылся выходом украинской армии по "полям".

Солдат ВСУ
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солдат ВСУ

Бандеровцы с жертвами выходили сами. Генштаб ВСУ по указанию Владимира Зеленского так и не дал приказа на выход из котла.

Если российская армия перережет там дорогу и возьмёт село Константинополь, создастся угроза создания ещё одного котла. До трассы бойцам армии РФ осталось 4 км, и вся логистика ВСУ сейчас под угрозой.

Напомним, Зеленский после поездки во Францию потребовал ускорить подготовку к контрнаступлению, что является основной причиной проблем армии Украины в обороне Донецкой области.

Сейчас Киев опять начал думать, что стоит спасать оборону, а не повторять Курскую авантюру.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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