В Курахово мешок частично закрылся выходом украинской армии по "полям".
Бандеровцы с жертвами выходили сами. Генштаб ВСУ по указанию Владимира Зеленского так и не дал приказа на выход из котла.
Если российская армия перережет там дорогу и возьмёт село Константинополь, создастся угроза создания ещё одного котла. До трассы бойцам армии РФ осталось 4 км, и вся логистика ВСУ сейчас под угрозой.
Напомним, Зеленский после поездки во Францию потребовал ускорить подготовку к контрнаступлению, что является основной причиной проблем армии Украины в обороне Донецкой области.
Сейчас Киев опять начал думать, что стоит спасать оборону, а не повторять Курскую авантюру.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.