Всего около 1 миллиона! ВСУ в 2024 году потеряли 500 тысяч человек

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В 2024 году потери Вооружённых сил Украины составили свыше 500 тысяч человек убитыми и ранеными.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

Всего за время конфликта на Украине цифра приближается к 1 миллиону боевиков.

Данная цифра укладывается в исследование многих военных экспертов о причинах расширения самых крупных украинских кладбищ и потребности киевского режима закопать под 1,5 миллиона человек.

Также глава Минобороны подчеркнул, что системы ПВО армии России сбили в 2024 году 86 ракет Storm Shadow/Scalp, 215 ракет ATACMS, 1629 снарядов РСЗО HIMARS и более 27 тыс. дронов.

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