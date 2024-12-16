В 2024 году потери Вооружённых сил Украины составили свыше 500 тысяч человек убитыми и ранеными.
Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
Всего за время конфликта на Украине цифра приближается к 1 миллиону боевиков.
Данная цифра укладывается в исследование многих военных экспертов о причинах расширения самых крупных украинских кладбищ и потребности киевского режима закопать под 1,5 миллиона человек.
Также глава Минобороны подчеркнул, что системы ПВО армии России сбили в 2024 году 86 ракет Storm Shadow/Scalp, 215 ракет ATACMS, 1629 снарядов РСЗО HIMARS и более 27 тыс. дронов.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.