Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин назвал число сколачиваемых ударных группировок НАТО у границ РФ
Где в России проще всего купить новый автомобиль
Кабмин поддержал продление программы маткапитала до конца 2030 года
С 1 января в России повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк
Новогодний шашлык: сочное мясо прямо из духовки
Экономьте на авто: какие машины подешевели до 48% в декабре
Выселение арендаторов с пропиской: что должен знать каждый владелец
Совфед обсудит закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД
Калмыцкий чай: напиток, который удивил даже Пушкина

Реальные потери ВСУ в боях против России назвал Белоусов

Силовые структуры » Военные новости

Глава Минобороны России Андрей Белоусов рассказал, что более миллиона солдат на самом деле потеряла украинская армия в конфликте с Россией. Об этом пишет EADaily.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

По его словам, боевой потенциал ВСУ подорван.

"Только в 2024 году потери украинской армии превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего, как отметил президент России Владимир Путин, — составили почти один миллион человек за все время СВО", — заявил Белоусов.

Он уточнил, что в курской авантюре ВСУ лишились свыше 40 тысяч бойцов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Томат, который выдержит всё: от холодов до жары
Садоводство, цветоводство
Томат, который выдержит всё: от холодов до жары Аудио 
Пять свежих идей для традиционного новогоднего стола
Еда и рецепты
Пять свежих идей для традиционного новогоднего стола Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Зимний Крым. Какая альтернатива летнему солнышку и тёплому морю Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом
Последние материалы
Необычные секреты ухода за фиалками: неожиданный метод полива
Российским туристам посоветовали малоизвестные места для путешествий
10 ошибок при похудении, которые мешают достичь желаемого результата
Учёные выяснили, какие продукты способны подавлять аллергию и воспаления
Тайны кошачьего организма: факты, которые удивляют
Врач сообщила, что оголённые щиколотки зимой могут привести к артриту
Садальский раскритиковал награждённого Путиным Игоря Крутого: в России лишь зарабатывает деньги
Я не люблю бегать. Какое кардио заменит это занятие?
Как подготовить кошку к путешествию на поезде? Эти советы сделают поездку комфортной и удобной для животного
Сапоги, ботильоны и балетки: почему квадратный нос — это must-have зимы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.