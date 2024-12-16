Глава Минобороны России Андрей Белоусов рассказал, что более миллиона солдат на самом деле потеряла украинская армия в конфликте с Россией. Об этом пишет EADaily.
По его словам, боевой потенциал ВСУ подорван.
"Только в 2024 году потери украинской армии превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего, как отметил президент России Владимир Путин, — составили почти один миллион человек за все время СВО", — заявил Белоусов.
Он уточнил, что в курской авантюре ВСУ лишились свыше 40 тысяч бойцов.
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