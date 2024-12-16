Реальные потери ВСУ в боях против России назвал Белоусов

Глава Минобороны России Андрей Белоусов рассказал, что более миллиона солдат на самом деле потеряла украинская армия в конфликте с Россией. Об этом пишет EADaily.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

По его словам, боевой потенциал ВСУ подорван.

"Только в 2024 году потери украинской армии превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего, как отметил президент России Владимир Путин, — составили почти один миллион человек за все время СВО", — заявил Белоусов.

Он уточнил, что в курской авантюре ВСУ лишились свыше 40 тысяч бойцов.