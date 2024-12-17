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Каракаев: Россия близка к созданию не менее эффективных ракет, чем Орешник

Силовые структуры

Мы близки к созданию линейки дальнобойных ракет, не менее эффективных для преодоления ПРО, чем "Орешник".

Российская ракета
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Российская ракета

Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения также отметил, что в мире нет места, куда не долетит ракета РФ, а результативность шагов Пентагона по снижению боевых возможностей РВСН практически нулевая.

Средства ПРО, которые США размещают в ЕС, не в состоянии перехватить российские межконтинентальные баллистические ракеты, подытожил Каракаев.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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