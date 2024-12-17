Мы близки к созданию линейки дальнобойных ракет, не менее эффективных для преодоления ПРО, чем "Орешник".
Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения также отметил, что в мире нет места, куда не долетит ракета РФ, а результативность шагов Пентагона по снижению боевых возможностей РВСН практически нулевая.
Средства ПРО, которые США размещают в ЕС, не в состоянии перехватить российские межконтинентальные баллистические ракеты, подытожил Каракаев.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.