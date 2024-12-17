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Дмитрий Медведев: военно-политическое руководство Украины подлежит уничтожению

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Силовые структуры

Киевская власть сама призналась в причастности к убийству генерала Игоря Кириллова.

Дмитрий Медведев
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дмитрий Медведев

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Правоохранительные органы должны найти убийц в России. И нужно сделать всё, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти известны. Это военно-политическое руководство Украины", — отметил зампред Совбеза.

Расследование теракта только началось, но враг сам опубликовал информацию о своей причастности, подчеркнул Медведев.

Дмитрий Медведев: военно-политическое руководство Украины подлежит уничтожению
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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