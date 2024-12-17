Киевская власть сама призналась в причастности к убийству генерала Игоря Кириллова.
Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Правоохранительные органы должны найти убийц в России. И нужно сделать всё, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти известны. Это военно-политическое руководство Украины", — отметил зампред Совбеза.
Расследование теракта только началось, но враг сам опубликовал информацию о своей причастности, подчеркнул Медведев.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.