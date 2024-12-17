Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский начал клянчить у стран Североатлантического альянса новые системы противовоздушной обороны (ПВО).
По его словам, Украина нуждается в гарантиях защиты, поэтому ей нужны новые ПВО. Об этом он написал у себя в блоге.
Также Зеленский заявил своим западным партнерам, что ранее Киев и НАТО в США договорились о предоставлении этих систем. Однако их так и не прислали. Речь идет о 12-15 системах ПВО. Зеленский считает, что это количество сможет полностью защитить Киев от ударов.
Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.