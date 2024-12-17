Зеленский снова истерит перед Западом. Что он требует от НАТО?

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский начал клянчить у стран Североатлантического альянса новые системы противовоздушной обороны (ПВО).

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

По его словам, Украина нуждается в гарантиях защиты, поэтому ей нужны новые ПВО. Об этом он написал у себя в блоге.

Также Зеленский заявил своим западным партнерам, что ранее Киев и НАТО в США договорились о предоставлении этих систем. Однако их так и не прислали. Речь идет о 12-15 системах ПВО. Зеленский считает, что это количество сможет полностью защитить Киев от ударов.

Уточнения

Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.

