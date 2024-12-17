Тревожная тенденция есть в подразделениях ВСУ. Один из командиров взволнован тем, что количество дезертиров в некоторых частях намного больше числа убитых и раненых. Об этом пишет польское издание Wirtualna Polska.
Случаи самовольного оставления службы регулярно случаются на Украине, и лишь около десяти процентов таких солдатов возвращаются в строй.
"Бывают периоды, когда количество самовольно оставивших части превышает число убитых и раненых", — заявил командир ВСУ.
По его словам, существующие в стране учебные центры не могут должным образом подготовить новобранцев. Поэтому солдаты и не выдерживают.
Дезерти́рство (фр. désertion; дезерти́р от déserteur) — самовольное оставление воинской части или места военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы военнообязанными; неявка на службу; покидание поля боя.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.