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Число дезертиров на Украине бьёт все рекорды

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Силовые структуры » Военные новости

Тревожная тенденция есть в подразделениях ВСУ. Один из командиров взволнован тем, что количество дезертиров в некоторых частях намного больше числа убитых и раненых. Об этом пишет польское издание Wirtualna Polska.

всу
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
всу

Случаи самовольного оставления службы регулярно случаются на Украине, и лишь около десяти процентов таких солдатов возвращаются в строй.

"Бывают периоды, когда количество самовольно оставивших части превышает число убитых и раненых", — заявил командир ВСУ.

По его словам, существующие в стране учебные центры не могут должным образом подготовить новобранцев. Поэтому солдаты и не выдерживают.

Уточнения

Дезерти́рство (фр. désertion; дезерти́р от déserteur) — самовольное оставление воинской части или места военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы военнообязанными; неявка на службу; покидание поля боя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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