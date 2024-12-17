Число дезертиров на Украине бьёт все рекорды

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Тревожная тенденция есть в подразделениях ВСУ. Один из командиров взволнован тем, что количество дезертиров в некоторых частях намного больше числа убитых и раненых. Об этом пишет польское издание Wirtualna Polska.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Случаи самовольного оставления службы регулярно случаются на Украине, и лишь около десяти процентов таких солдатов возвращаются в строй.

"Бывают периоды, когда количество самовольно оставивших части превышает число убитых и раненых", — заявил командир ВСУ.

По его словам, существующие в стране учебные центры не могут должным образом подготовить новобранцев. Поэтому солдаты и не выдерживают.

Уточнения

Дезерти́рство (фр. désertion; дезерти́р от déserteur) — самовольное оставление воинской части или места военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы военнообязанными; неявка на службу; покидание поля боя.

