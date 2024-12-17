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На Западе считают, что Путин больше заботится об украинцах, чем Зеленский

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Силовые структуры » Военные новости

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети заявил, что президент России Владимир Путин больше беспокоится о простых украинцах, чем узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский.

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Боуз высказал свое мнение по поводу заявления Путина во время заседания коллегии Минобороны. Российский лидер осудил планы Киева по возможному снижению возраста мобилизации до 18 лет. По словам Путина, это можно расценивать как отправление "пацанов на убой".

Это заявление российского президента Боуз и назвал заботой.

"По иронии судьбы, Владимир Путин больше заботится о простых украинцах, чем Зеленский", — написал он.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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