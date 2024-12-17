Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети заявил, что президент России Владимир Путин больше беспокоится о простых украинцах, чем узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский.
Боуз высказал свое мнение по поводу заявления Путина во время заседания коллегии Минобороны. Российский лидер осудил планы Киева по возможному снижению возраста мобилизации до 18 лет. По словам Путина, это можно расценивать как отправление "пацанов на убой".
Это заявление российского президента Боуз и назвал заботой.
"По иронии судьбы, Владимир Путин больше заботится о простых украинцах, чем Зеленский", — написал он.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.