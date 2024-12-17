Распад Украины неизбежен. Четыре области в составе РФ — только начало

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Четыре области в составе Российской Федерации — это только начало.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ беженцы

Распад Украины неизбежен, и то, что пока не вошло в состав России сейчас, сделает это после очередной смуты.

Об этом заявил юрист Илья Ремесло.

"Распад Украины неизбежен — это совершенно точно. Страну в единых границах, которой она была раньше, уже не удержать, и это понятно. Одним из наших требований является признание четырёх регионов, которые уже вписаны в конституцию. Это только первая стадия", — в эфире "Крым 24" сказал эксперт.

Зеленского обязали провести в следующем году выборы, и что тогда будет на Украине — это вопрос. Продолжение распада страны неизбежно, потому что это заложено в логике страны, которая не понимает, что в одном государстве надо уметь примирять людей с разными точками зрения, подчеркнул Ремесло.