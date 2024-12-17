Как Киев хочет отыграться за позор ВСУ?

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Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий назвал причины гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Леонид Слуцкий

Он считает, что так администрация президента США Джо Байдена и Украина пытаются отыграться за поражение ВСУ на поле боя.

"Уходящая администрация Байдена и вскормленный ею террористический режим в Киеве пытаются отыграться за неминуемое поражение ВСУ на поле боя, подло "стреляя в спину", взрывая в спящих московских кварталах", — написал политик в своем Telegram-канале.

Он также напомним о наказании, которое последует. По словам Слуцкого, всех виновных найдут и призовут к самой суровой ответственности.