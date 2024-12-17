Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий назвал причины гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Он считает, что так администрация президента США Джо Байдена и Украина пытаются отыграться за поражение ВСУ на поле боя.
"Уходящая администрация Байдена и вскормленный ею террористический режим в Киеве пытаются отыграться за неминуемое поражение ВСУ на поле боя, подло "стреляя в спину", взрывая в спящих московских кварталах", — написал политик в своем Telegram-канале.
Он также напомним о наказании, которое последует. По словам Слуцкого, всех виновных найдут и призовут к самой суровой ответственности.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.