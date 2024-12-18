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Боец группировки Север в одиночку расправился с украинской ДРГ

0:39
Силовые структуры

Боец группировки войск ВС РФ "Север" в одиночку расправился с диверсионно-разведывательной группой ВСУ.

вс рф
Фото: Mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
вс рф

На Липцовском направлении запакованные по натовским меркам двое украинских диверсантов из сил специальных операций (ССО) решили проникнуть на позиции к "Бесстрашным". Однако там их ждал русский воин из 11 тп, который ликвидировал непрошенных гостей.

Харкатерно, что после ликвидации диверсантов, по ним отработали сбросами украинские дроны. БПЛА ВСУ добили своих, чтобы те не попали в плен не попали и не рассказали там лишнего.

Боец группировки Север в одиночку расправился с украинской ДРГ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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