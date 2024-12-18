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Видео задержанного убийцы генерала Кириллова — 29-летнего гражданина Узбекистана

Силовые структуры » ФСБ

В ФСБ РФ сообщили, что задержан убийца начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова.

фсб
Фото: visualrian.ru by Andrey Stenin / Андрей Стенин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
фсб

29-летний гражданин Узбекистана подозревается в совершении теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ и его помощник Илья Поликарпов.

На допросе задержанный рассказал, что был завербован спецслужбами Украины. Прибыв в Москву, он получил самодельное взрывное устройство, разместил его на самокате у подъезда дома, где проживал Кириллов. В целях наблюдения им был арендован автомобиль, где он установил видеокамеру. Съемка с неё транслировалась организаторам в Днепропетровск.

За совершение теракта исполнителю гарантировали денежное вознаграждение — 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

Видео задержанного убийцы генерала Кириллова — 29-летнего гражданина Узбекистана
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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